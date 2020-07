Al via il festival “I Borghi e le aree naturalistiche della via Francigena”

Cronaca - E' promosso dalla comunità montana dei Cimini - Sarà ospitato dai quattro comuni che hanno aderito al progetto: Capranica, Vetralla, Caprarola e Ronciglione

Condividi la notizia:











Capranica – sponsorizzato – Al via da Capranica il 3, 4 e 5 luglio 2020 il festival “I Borghi e le aree naturalistiche della via Francigena” promosso dalla comunità montana dei Cimini.

Per tutti i fine settimana del mese di luglio (dal venerdì alla domenica) il festival sarà ospitato da uno dei quattro borghi che hanno aderito al progetto. La via Francigena attraversa il territorio del sistema etrusco cimino secondo due direttrici, entrambe provenienti da Viterbo: la “via di valle” e la “via di montagna”.

I borghi dei comuni coinvolti nella realizzazione del festival saranno per la via di valle Capranica e Vetralla, per la via di montagna quelli di Caprarola e Ronciglione. Il festival nasce con lo scopo di promuovere questi antichi borghi e le aree naturalistiche sulla via Francigena attraverso la musica e il teatro.

Il programma spazierà dalla musica classica, al jazz, il blues e il cantautorato italiano. Il festival della Cmc ha il patrocinio e contributo, oltre che dei comuni sopra citati, della regione Lazio – assessorato alla Cultura, finanziato ai sensi della legge regionale 15/2014. Oltre a questi quello della riserva naturale del Lago di Vico dove il festival si chiuderà il 1 agosto.

L’ingresso ai concerti sarà gratuito e limitato a massimo 99 spettatori a causa delle stringenti disposizioni per la prevenzione del Covid 19. Sarà possibile prenotarsi ai concerti fino a esaurimento posti al 393 9373586. L’ingresso sarà consentito soltanto se muniti di mascherina.

Tornando alla prima giornata del festival che si terrà nel prossimo fine settimana a Capranica, si esibiranno il 3 luglio, alle 21,20, Faber folk trio con l’omaggio al grande De Andrè. Il 4 luglio, alle 21,20, il duo Luca Casagrande e Sarah Jane Olog con un concerto dedicato alla grande musica internazionale e italiana. Il 5 luglio, alle 21,20, gli Her Pillow con il loro concerto di musica irlandese. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in piazza San Francesco.

Faber Folk Trio. L’omaggio a Fabrizio De André di 3 componenti del gruppo folk de “La Tresca”. Tutto ha inizio dopo il concerto che La Tresca ha tenuto nell’anfiteatro Cordeschi di Acquapendente, nella ricorrenza del decennale della scomparsa di Fabrizio De André. Evento organizzato in collaborazione con la fondazione De André. Da lì l’idea di creare un omaggio al grande Faber, ma in versione acustica, soltanto con due chitarre e un violino. Nasce così il “Faber folk trio”. Il gruppo è composto da Stefano “Billy” Belardi, chitarra acustica, voce. Claudio “Ilio” Giuliani, chitarra classica, cori. Christian Arlechino, violino.

Sarah Jane Olog & Luca Casagrande. Sarah Jane (cantante, pianista, compositrice, paroliere e arrangiatrice) vanta collaborazioni artistiche di grande spessore sia a livello nazionale che internazionale. Dalla partecipazione al “National theatre of opera and ballet of Albania” di Tirana (Albania) al tour teatrale con Max Giusti (con cui collabora anche come corista in vari programmi televisivi della Rai. tv e per Radio 2 Supermax). Nel 2014 partecipa come corista al “Made in London tour 2014” della cantante Noemi (Noemi official). Nel 2015 è semifinalista al talent Rai The Voice of Italy e nello stesso anno, su un testo di Ivan Cotroneo, e musica di Andrea Guerra, registra “La mia felicità” che farà parte della colonna sonora della fiction di Rai1 “È arrivata la felicità”. Luca Casagrande è nato a Roma nel 1964. E’ uno dei fondatori della Jona’s blues band distintasi nel panorama musicale romano sia per le importanti collaborazioni musicali, sia per la partecipazione a importanti festivals internazionali (Calagonone Jazz Blues, Pistols Blues ’94). Ha collaborato e suonato con molti artisti italiani e stranieri, come Roberto Ciotti, Herbie Goins, Chicago Beau, Harold Bradley, Lavori in corso, Marco Armani, Dodi Moscati, Paolo Pietrangeli, James Cotton, Jimmy Witherspoon. Ha in oltre realizzato con la “Jonas” 2 colonne sonore per Carlo Verdone: “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” e “Perdiamoci di vista”. Vincitore dell’ Acoustic festival di Parigi nel 2003 . Nel 2007 collabora come chitarrista nella trasmissione di Rai 2 “Stile libero”, condotta da Max Giusti. Attualmente è il chitarrista della Supermax band di Max Giusti – Radio 2 .

Gli Her pillow sono sulla scena musicale romana e italiana da 27 anni proponendo musica irlandese con grandi influenze rock, blues e punk. Al loro attivo 2 cd per la rivista “Avvenimenti”, “L’Irlanda nel cuore, la birra nelle vene (1998) e “Ha-Roo” (1999), il concerto live registrato al Teatro tenda di Firenze il 17/3/2000 dal nome “Catherpillow”, un cd di brani di propria composizione edito nel 2002 “Drops”. E un’ulteriore pubblicazione intitolata “La rota e la commare”composto da nove brani della tradizione romana. Nel maggio 2009 gli Her pillow danno vita a un ulteriore lavoro discografico dal nome “La kapra kampa”, nel quale fanno propri alcuni famosissimi brani del punk anni ’70 ed ’80, risuonati e interpretati con strumentazione semi acustica quali la fisarmonica e il banjo. A febbraio del 2011 gli Her pillow auto producono il cd “A terrible beauty” costruito su alcuni dei testi che Bobby Sands ha scritto durante la sua prigionia, per commemorare i trenta anni dalla scomparsa del patriota irlandese. Tutti gli scritti, autorizzati dal Bobby Sands Trust, coordinato e controllato dalla famiglia di Bobby Sands, sono raccolti nella pubblicazione intitolata “Writings fron prison” edita dalla Mercier Press di Dublino. Il 4 maggio 2014, in occasione del 33esimo anno dalla morte di Bobby Sands gli Her Pillow hanno messo in scena lo spettacolo di teatro cantato “A Terrible beauty is dead” al teatro Villa Pamphilj Scuderie Villino Corsini con le proprie musiche originali tratte da quel lavoro. Il 16 gennaio 2013 per il 20esimo anniversario della band, esce il cd “four green fields”, ideale prosecuzione dei primi due lavori improntati alla rivisitazione della musica tradizionale irlandese. Anche la copertina del cd che presenta il logo del gruppo in campo bianco, indica la continuità musicale della scelta. I tre cd compongono, infatti, la bandiera nazionale irlandese. Hanno partecipato alla realizzazione del lavoro alcuni ospiti e ex componenti del gruppo quali Ludovica Valori (fisarmonica e pianoforte), Luca Mereu (mandolino), David “Davo” Scagnetti (Uillean Pipes). Il gruppo è composto da Fabio Magnasciutti, voce e armonica, Francesca Staccioli, voce, Roberto Magnasciutti, chitarra, bouzouki fisarmonica e mandolino flauti, Nicola Mancuso, basso e cori, Luca Forte, banjo e chitarra, Giorgio Consorti, batteria, Alessio “Kwaaui” Morglia, chitarra elettrica e ritmica.

Associazione Arca

Cubo festival

Il programma completo del festival

Capranica – piazza San Francesco

3 luglio, 21,20

Faber trio

4 luglio, 21,20

Sarah Jane Olog & Luca Casagrande

5 luglio, 21,20

Her Pillow

Caprarola – Giardino Teatro Don Paolo Stefani

10 luglio, 21,20

Pippo Matino e Silvia Barba

11 luglio, 21,20

Amanouche Gipsy Quartet omaggio alla musica gipsy e Italian swing

12 luglio, 21,20

Riccardo Rinaudo & Luca Casagrande

Vetralla – Giardini d’inverno – piazza della Rocca

17 luglio – 21,20

Giuliano Bisceglie Musartensemble Quartet

18 luglio – 21,20

Enrico Mianulli Quartet special guest Gege Munari

19 luglio – 21,20

Traindeville – Canzoni da viaggio

Ronciglione – Porta Pentama Ponte delle Tavole

24 luglio – 21,20

We remember Aldo Bassi

25 luglio – 21,20

Simone Gamberi

26 luglio – 21,20

Giammarco Casani Duo

Caprarola – Riserva Naturale Lago di Vico

01 Agosto sede riserva naturale Lago Vico – nel pomeriggio

Coro A.n.a. “Marco Bigi” – Il pellegrino della via di Montagna

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











2 luglio, 2020