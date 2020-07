Viterbo - Vigili del fuoco e polizia locale

Viterbo – Albero pericolante in via San Crispino.

Intervento dei vigili del fuoco, stamattina, al quartiere Cappuccini, per rimuovere un albero che minacciava di cadere.

Si tratta di una delle piante del viale alberato di via San Crispino, la salita che termina con il convento dei frati Cappuccini.

Il tronco era inclinato pericolosamente. Onde evitare che potesse crollare sulla strada, con rischi per i pedoni o per le auto in sosta o in transito, รจ stato tagliato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia della polizia locale.

19 luglio, 2020