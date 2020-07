Alex Zanardi lascia l’ospedale di Siena, via alla riabilitazione

Cronaca - Il campione sarà trasferito in una struttura specializzata in Lombardia

Siena – Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale Le Scotte di Siena, dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno in seguito al grave incidente stradale che l’ha visto coinvolto a Pienza, nella val d’Orcia. Sarà trasferito in una struttura specializzata nella neuro-riabilitazione in Lombardia.

Zanardi si era scontrato frontalmente con un camion mentre viaggiava con la sua handbike e da subito le sue condizioni erano risultate molto gravi.

“Dopo la sospensione della sedazione – fanno sapere dall’azienda ospedaliera senese – la normalizzazione dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizoni cliniche generali e la stabilità del quadro neurologico, hanno consentito il trasferimento del campione in una struttura specificamente deputata alla neuro-riabilitazione”.

“Il malato si era dimostrato davvero in condizioni importanti e impegnative già dal primo momento – continua il direttore generale dell’azienda Valtere Giovannini -. Alex Zanardi non è solo un atleta, è un esempio di vita per tutti noi cosiddetti ‘normali’. Lui ci ricorda in ogni momento che la vita è qualcosa che vale la pena di essere vissuta”.

21 luglio, 2020