Alicenova, inaugurato “Stay fresco” al parco della Resistenza

Civitavecchia - La cooperativa gestisce il nuovo caffè

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Nella serata di venerdì 3 luglio, a Civitavecchia, la cooperativa sociale Alicenova in collaborazione con Fattorie solidali ha inaugurato una vera e propria oasi di relax nel mezzo di una delle zone più trafficate della città tirrenica: il chiosco Stay fresco, il caffè nel parco della Resistenza, in via Palmiro Togliatti.

Alla cerimonia ha partecipato l’assessore all’Ambiente e alla gestione del verde del comune di Civitavecchia, Manuel Magliani. Si è inoltre svolto un concerto del coro della Filarmonica di Civitavecchia.

L’idea di Stay fresco nasce dalla volontà di coniugare il fresco ristoro del parco cittadino con la freschezza dei prodotti offerti, che uniscono gusto e benessere. L’obiettivo è proprio quello di renderli accessibili e godibili a tutti, con la finalità di migliorare la qualità della vita delle persone.

“Abbiamo immaginato un luogo – spiegano i responsabili – dove la cultura della convivialità trova la sua perfetta dimensione, dove prendersi una pausa dallo stress cittadino, senza uscire dalla città. La sua atmosfera si trasforma durante tutta la giornata, per offrire colazioni, pranzi e cene d’estate all’aperto con una cucina sana e sfiziosa che utilizza prodotti biologici e di alta qualità, come quelli a marchio Sémina, della nostra agricoltura sociale“.

L’attività di gestione del parco della Resistenza si inserisce nella strategia di valorizzazione del territorio e di investimento sul capitale sociale che Alicenova porta avanti da trent’anni, promuovendo agricoltura sociale, ristorazione e turismo sostenibile in un’ottica di inclusione, inserimento lavorativo, welfare di prossimità.

Cooperativa sociale Alicenova

5 luglio, 2020