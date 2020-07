Altri tre guariti nell’Alto Lazio, ora sono quasi 1600

Coronavirus - Gli attualmente positivi sono invece diciassette

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio, altri tre guariti. Ora sono 1596: 739 nel territorio della Asl Roma 4, 440 nella Tuscia e 417 in Sabina. I malati, invece, sono diciassette.

Le ultime negativizzazioni sono state registrate dall’azienda sanitaria Roma 4: due a Civitavecchia e una a Canale Monterano. In questo territorio, non essendoci stati nuovi casi, gli attualmente positivi diventano dieci: tre a Civitavecchia, due a Ladispoli e uno a Campagnano, Cerveteri, Fiano Romano, Tolfa e Trevignano. I tamponi fatti sono 14mila 964.

Nessun aggiornamento per la Tuscia. Il totale dei contagiati resta 467 e quello dei guariti 440. I malati sono sempre due: uno a Orte, in convalescenza a casa, e un altro a Graffignano, che è invece ricoverato in un ospedale extra Asl di Viterbo.

In quarantena ci sono 69 persone, mentre 3mila 950 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 14mila 774 tamponi, 50 dei quali nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, prosegue l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 545 test. Su 83 (l’1,82%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Nulla di nuovo anche in Sabina. Nessun caso è stato registrato nelle ultime 24 ore, e gli ancora infetti restano cinque. In sorveglianza domiciliare ci sono 35 persone (tre sono sintomatiche), una in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 440

Morti: 25 + 1

In quarantena: 69

Usciti dalla quarantena: 3950

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)

Graffignano: 2 casi (1 guarito)

Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

8 luglio, 2020