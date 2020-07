Roma, ambulante positivo al Coronavirus va a Sabaudia coi mezzi pubblici

Cronaca - L'uomo è stato fermato dai carabinieri e dalla polizia locale - La Asl sta rintracciando i passeggeri che hanno viaggiato con lui

Sabaudia – Positivo al Coronavirus, si mette in viaggio da Roma a Sabaudia in treno e autobus per vendere merce in spiaggia. Un bengalese di 46 anni è stato fermato dai carabinieri e dalla polizia locale di Sabaudia e denunciato per aver violato le disposizioni sanitarie.

Secondo la ricostruzione di Tgcom, l’uomo sarebbe partito in treno dalla stazione di Roma Termini e sarebbe sceso a Priverno Fossanova. Da lì avrebbe raggiunto Sabaudia con un autobus Cotral. Sceso dal pullman, è stato fermato dalle forze dell’ordine, avvertite forse da un connazionale dell’ambulante.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per controlli, mentre la Asl sta cercando di rintracciare tutti i passeggeri che hanno viaggiato con lui per sottoporli al tampone.

25 luglio, 2020