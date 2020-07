“Anagrafe, le norme anticovid ci bloccano”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune -

Viterbo – (g.f.) – “Anagrafe, con le prenotazioni siamo arrivati al 6 febbraio 2021”. A Giovanni Negro, l’appuntamento è stato fissato il 2. In comune la fila si allunga, come ricorda l’assessora Alessia Mancini (Anagrafe).

La segnalazione era stata inviata a Tusciaweb e in consiglio comunale c’è tornato Massimo Erbetti (M5s). Il figlio minorenne di Negro deve rinnovare il documento in scadenza l’11 agosto, con largo anticipo, il 5 luglio il padre ha chiesto un appuntamento via email.

La risposta è stata, ci vediamo il 2 febbraio del prossimo anno. La fila all’anagrafe non è solo reale ma pure virtuale.

“Conviene ancora – si domanda Erbetti – continuare a prendere appuntamenti in queste condizioni?”. Verrebbe da dire di no.

Qualcosa non sta funzionando, lo ammette l’assessora Salcini. “Nonostante tutto, un grande lavoro e le buone intenzioni non si sono trasformati in fatti. Sono andati lunghi i tempi per la realizzazione di strutture anticovid e non ne comprendo le motivazioni.

Siamo stati molto più bravi durante la fase di chiusura, ma non si riesce ad accedere de visu”. Due soli sportelli aperti due volte a settimana, sono poco.

“Gli appuntamenti – precisa l’assessora Mancini – li prendiamo per far acquisire una sorta di anzianità. Le persone saranno ricontattate”. Quando gli uffici torneranno a regime. Il che vuol dire comunque una situazione complicata, perché il personale con o senza Covid, scarseggia.

“Da marzo – ricorda Mancini – è stata fatta richiesta di un sistema di prenotazione online, per evitare il contatto email, ma a oggi non è pervenuto. Siamo in una fase di stallo e le linee anticovid applicate ci fermano”.

Meno male che Antonio Scardozzi (FdI) ha pronta la soluzione: “Lunedì pomeriggio e mercoledì pomeriggio – dice Scardozzi – questo signore può andare a Grotte Santo Stefano, non fa la fila, c’è l’addetto e gli fanno subito il documento…”.

8 luglio, 2020