Caso nomine - Il pm indagato ha chiesto al Csm di ascoltare 133 testi per la sua autodifesa all'udienza disciplinare - Ci sono nomi noti e altisonanti del mondo togato, ex ministri, politici e uomini vicini al Quirinale - L'ELENCO COMPLETO DEI TESTIMONI

Viterbo – Anche i magistrati viterbesi Donatella Ferranti e Luigi Pacifici nella lista dei testimoni di Palamara.

Caso nomine, la difesa di Luca Palamara passa attraverso centotrentatré testimoni. Il pm romano, indagato a Perugia e per il quale la procura generale della Cassazione ha esercitato l’azione disciplinare, ha presentato al Consiglio superiore della magistratura una lunga lista di testi da convocare e ascoltare. La citazione è stata chiesta in vista dell’udienza disciplinare di martedì 21 luglio.

Le testimonianze puntano in parte a chiarire quali siano state le modalità di nomine, promozioni e avanzamenti nella magistratura italiana. Come dire che Palamara vuole portare sul banco dei testimoni la magistratura italiana.

Nell’elenco ci sono ex ministri, politici, magistrati e uomini vicini al Quirinale. Nomi noti e altisonanti del mondo togato e istituzionale, della politica giudiziaria e dei Csm.

Dall’ex guardasigilli e vicesegretario del Pd Andrea Orlando, al magistrato e già parlamentare del Partito democratico, Gianrico Carofiglio, ai presidenti emeriti della corte costituzionale, Cesare Mirabelli (già vicepresidente del Csm) e Giovanni Maria Flick (già ministro della giustizia).

L’ex titolare del ministero della difesa Roberta Pinotti e la magistrata ed ex senatrice Anna Finocchiaro (entrambe del Pd), il vicepresidente del Csm David Ermini e gli ex Michele Vietti e Giovanni Legnini. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, il pm romano Domenico Ielo e l’ex presidente della corte dei conti Raffaele Squitieri.

Il giudice Gaspare Sturzo, l’ex procuratore generale della cassazione Riccardo Fuzio, il procuratore di Palermo Franco Lo Voi, quello di Milano Francesco Greco, di Napoli Giovanni Melillo e di Bologna Giuseppe Amato. L’ex presidente del senato, nonché ex ministro dell’Interno ed ex vicepresidente del Csm, Nicola Mancino.

Gli ex presidenti dell’Anm Francesco Minisci, Eugenio Albamonte, Edmondo Bruti Liberati (già procuratore di Milano). L’avvocato, nonché ex magistrato, ex politico ed ex procuratore antimafia a Palermo, Antonio Ingroia.

Tra i magistrati già parlamentari del Pd, compare pure l’ex deputata viterbese Donatella Ferranti. Nata a Tarquinia 63 anni fa, è stata anche presidente della commissione giustizia alla camera e segretaria generale del Csm. Da due anni è giudice della corte di cassazione. Stando al documentato presentato da Palamara alla sezione disciplinare del Csm, Ferranti dovrebbe riferire, tra le altre cose, “sui colloqui intercorsi con Palamara in occasione e in concomitanza delle nomine, sulla necessità di ampie convergenze parlamentari per l’elezione della componente laica al Csm, sulla natura dei rapporti tra la componente laica del Csm e i partiti politici di riferimento, sull’autonomia della scelta decisionale finale da parte dei componenti della quinta commissione e del plenum del Csm”.

Ferranti non è l’unica viterbese nella sterminata lista di Palamara. Tra i magistrati che ha chiesto di audire c’è pure il viterbese Luigi Pacifici, sostituto procuratore a Tivoli, figlio del pm Franco.

Davanti alla sezione disciplinare del Csm, Palamara vuole dimostrare, tra l’altro, che la sua “condotta non si è mai tradotta in concreto in un’attività di interferenza e di condizionamento delle funzioni costituzionalmente previste, che esisteva una prassi costante di confronto e di serrata interlocuzione tra varie componenti istituzionali per individuare il profilo professionale del candidato da sostenere tra coloro che avevano presentato la domanda per il conferimento di un incarico direttivo (e non solo) da parte del Csm, che tale confronto aveva un carattere per lo più informale, ricognitivo e autopromozionale ed era totalmente svincolato dalla stipula di qualsiasi accordo e che l’autonomia della scelta decisionale finale spettava, comunque, in assoluta autonomia, ai componenti della quinta commissione e del plenum del Csm”.

La lista dei testimoni di Palamara

1. Gerardo MASTRODOMENICO

2. Roberto DACUNTO

3. Gianluca BURATTINI

4. Fabio DEL PRETE

5. Duilio BIANCHI

6. Gaspare STURZO

7. Fabrizio VANORIO

8. Paola BALDUCCI

9. Giovanni LEGNINI

10. Riccardo FUZIO

11. Giovanni MELILLO

12. Stefano ERBANI

13. Francesco Saverio GAROFANI

14. Gianluigi MORLINI

15. Antonio LEPRE

16. Corrado CARTONI

17. Luca TESCAROLI

18. Ermino Carmelo AMELIO

19. Paolo BARLUCCHI

20. Vincenzo IACOVITTI

21. Mario SURIANO

22. Roberta PINOTTI

23. Raffaele SQUITIERI

24. Paola ROIA

25. Andrea ARMARO

26. Sergio SANTORO

27. Franco LO VOI

28. Antonella CONSIGLIO

29. Rodolfo SABELLI

30. Stefano PESCI

31. Agnello ROSSI

32. Francesco CAPORALE

33. Nunzia D’ELIA

34. Sergio COLAIOCCO

35. Lia AFFINITO

36. Lucio ASCHETTINO

37. Claudio GRANATA

38. Claudio DE SCALZI

39. Domenico IELO

40. Luigi SPINA

41. Andrea DE GIORGIO

42. Sabina CALABRETTA

43. Luciano PANZANI

44. Stefano FAVA

45. Giuseppe BIANCO

46. Erminio AMELIO

47. Antonio FUGAZZOTTO

48. Piercamillo DAVIGO

49.Sebastiano ARDITA

50. Giovanni BRUNO

51. Alberto DELLO STROLOGO

52. Domenico IELO

53. Paola PIRACCINI

54. Paolo CRISCUOLI

55. Antonangelo RACANELLI

56. David ERMINI

57. Riccardo FUZIO

58. Marco BISOGNI

59. Martina BONFIGLIO

60. Paolo FRAULINI

61. Francesco PRETE

62. Federico CAFIERO DE RAHO

63. Giuseppina CASELLA

64. Giuseppina GUGLIELMI

65. Paolo ABRITTI

66. Franccsco MENDITTO

67. Mara MATTIOLI

68. Pasquale CICCOLO

69. Luigi PACIFICI

70. Alessandra ZINITI

71. Giovanni BIANCONI

72. Nicola MANCINO

73. Michele VIETTI

74. Giovanni LEGNINI

75. Davide ERMINI

76. Cesare MIRABELLI

77. Giovanni Maria FLICK

78. Massimo BRUTTI

79. Francesco GRECO

80. Ernesto LUPO

81.Silvia DELLA MONICA

82. Laura LAERA

83. Giuseppe AMATO

84. Edmondo BRUTI LIBERATI

85. Claudio CASTELLI

86. Carmelo CELENTANO

87. Giovanni ILARDA

88. Andrea ORLANDO

89. Anna FINOCCHLARO

90. Gianrico CAROFIGLIO

91. Antonella MAGARAGGIA

92. Guido CAMPLI

93. Francesco TESTA

94. Anna Maria MANTINI

95. Alessandra SALVADORI

96. Bianca FERRAMOSCA

97. Francesco MINISCI

98. Laura ROMEO

99. Mariano SCIACCA

100. Maria Antonietta TRONCONE

101. Francesco SOVIERO

102. Maria Vittoria DE SIMONE

103. Roberto ALFONSO

104. Luigi RIELLO

105. Massimo FORCINITI

106. Eugenio ALBAMONTE

107. Cristina ORNANO

108. Baldovini DE SENSI

109. Antonia GIAMMARIA

110. Francesco VIGORITO

111. Aniello NAPPI

112. Franco CASSANO

113. Rosina ROMANO

114. Maria Laura PAESANO

115.Silvia CORINALDESI

116. Renato BALDUZZI

117. Rossana GIANNACCARI

118. Aldo MORGIGNI

119. Alessandro PEPE

120. Valerio FRACASSI

121. Antonangelo RACANELLI

122. Guido LO FORTE

123. Antonio INGROIA

124. Alfonso SABELLA

125. Catello MARESCA

126. Bruno FASCIANA

127. Salvatore DI VITALE

128. Piergiorgio MOROSINI

129. Emanuele BASILE

130. Mario SURIANO

131. Piercamillo DAVIGO

132. Fulvio GIGLIOTTI

133. Donatella FERRANTI

15 luglio, 2020