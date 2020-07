“Anche chi torna da Spagna e Romania deve informare subito la Asl”

Il giornale di mezzanotte - Magliano Sabina - Il sindaco Giulio Falcetta applica le nuove direttive dell'azienda sanitaria di Rieti: "Ci sono cluster a rischio sia fuori che dentro l'area Schengen"

Magliano Sabina – (a.c.) – Obbligo di comunicazione degli spostamenti per “tutti coloro che stanno facendo rientro in Italia, ovvero che siano già rientrati da Paesi extra Schengen, compresa Spagna e Romania, i cui cluster sembrano essere di nuovo a rischio”. Ne dà notizia il sindaco di Magliano Sabina, Giulio Falcetta, con un post su Facebook in cui invita i cittadini a mettersi in contatto con l’Asl di Rieti “per ricevere le indicazioni utili a cui attenersi”.

Il sindaco maglianese recepisce le nuove direttive fornite dall’azienda sanitaria reatina, che lunedì, in una nota, faceva sapere di aver “disposto, secondo le linee di indirizzo del ministero della Salute e della regione Lazio, lo stato di quarantena per i cittadini di rientro da paesi extra Ue ed extra area Schengen e, se occorre, anche per i cittadini delle suddette aree dopo valutazione del personale sanitario”.

Falcetta aggiunge che “la stessa disposizione è estesa a tutti coloro che hanno avuto recenti contatti con le persone di cui sopra” e che la comunicazione inviata all’Asl deve essere inoltrata anche al comune di Magliano Sabina.

Sempre nella nota pubblicata lunedì, l’Asl di Rieti ha annunciato anche di aver stilato un programma di test di sieroprevalenza nelle scuole della provincia a partire dal 20 agosto e fino all’11 settembre.

22 luglio, 2020