Ancora in aumento i nuovi casi positivi, oggi 201

Coronavirus - Ministero della Salute - Per il quarto giorno consecutivo i contagi sono in crescita - Salgono anche i morti (30)

Roma – Quarto giorno consecutivo di crescita, seppur leggera, dei nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, oggi sono 201 i contagi che si aggiungono al totale, 14 in più di ieri. Il numero complessivo dei casi censiti dall’inizio della pandemia sale a 240mila 961.

In aumento anche i morti, oggi 30 contro i 21 di ieri, per un totale di 34mila 818. Rallentano invece le guarigioni, 366 contro le 469 di 24 ore fa (totale 191mila 083).

In conseguenza a questi dati, è più bassa del solito la riduzione degli attualmente positivi, che oggi si limita a 195 unità, per un totale di 15mila 060.

Per quanto riguarda la suddivisione regionale, leggero calo dei nuovi casi in Lombardia (oggi 98 contro i 109 di ieri), mentre salgono Emilia-Romagna e Veneto, con 27 e 20. I territori a contagi zero per oggi sono sei: Puglia, provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 2 luglio

2 luglio, 2020