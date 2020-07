Nuovi casi ancora in aumento (306), solo la Valle d’Aosta a quota zero

Coronavirus - Ministero della Salute - Ma i tamponi effettuati sono 11mila più di ieri - Stabile il numero dei morti, oggi 10

Condividi la notizia:











Roma – Nuovo, leggero aumento dei casi registrati di Coronavirus in Italia. Oggi, per la prima volta nel mese di luglio, si torna a superare quota trecento, con 306 contagi accertati (24 in più dei 282 di ieri).

Il bollettino del ministero della Salute aggiorna a 245mila 338 il totale dei casi censiti dall’inizio della pandemia, con un aumento anche degli attualmente positivi, che diventano 12mila 404, 82 più di ieri.

Il dato sulle persone che risultano affette dal virus in questo momento è determinato, come noto, dal numero dei nuovi casi giornalieri, a cui va sottratto il numero dei guariti e quello dei deceduti. Per quanto riguarda i negativizzati, oggi sono 214 (197mila 842 in totale), mentre i morti sono 10 (ieri 9), per un totale di 35mila 092.

Sull’aumento di nuovi casi odierno incide anche il numero di tamponi effettuati: 60mila 311, mentre ieri erano stati 49mila 318.

A livello regionale, il virus oggi si sviluppa praticamente in tutta Italia, con la sola Valle d’Aosta che rimane esente da nuovi casi. Lombardia ed Emilia-Romagna sono sopra i 50 casi (rispettivamente 82 e 55), mentre altre sei sono sopra quota dieci: provincia di Trento (30), Lazio (26), Veneto (22), Campania (16), Liguria (15) e Abruzzo (10).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 23 luglio

Condividi la notizia:











23 luglio, 2020