Ancora un caso a Civitavecchia, positiva donna di 57 anni

Coronavirus - Sempre un solo malato nella Tuscia - Il Reatino Covid-free da dieci giorni

Viterbo – Coronavirus, nuovo positivo a Civitavecchia. La regione Lazio fa sapere che si tratta di una “donna di 57 anni in accesso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo”.

Nel territorio della Asl Roma 4 i malati sono sei: tre a Civitavecchia e uno a Campagnano, Cerveteri e Fiano Romano. Ieri non c’è stato nessun guarito, fermi a 747. Dall’inizio dell’emergenza, i tamponi fatti sono 15mila 819.

Nella Tuscia resta sempre un solo contagiato: si tratta di un paziente di Orte che sta trascorrendo la convalescenza a casa. Il totale dei casi è fermo a 467, mentre quello dei guariti a 441.

Altalenante, invece, il dato delle persone in isolamento domiciliare. Ieri ce ne erano 57, mentre 4mila 18 sono uscite dalla quarantena. I tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 15mila 256, 48 dei quali nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine, nel Viterbese i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 685 test. Su 84 (l’1,79%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Coronavirus. La Asl Roma 4, invece, al 16 luglio ha eseguito 3mila 160 test, 77 dei quali positivi.

Il Reatino, a dieci giorni dall’ultima guarigione, si conferma Covid-free. In sorveglianza domiciliare ci sono 36 persone, tutte senza sintomi, 22 in meno rispetto al giorno precedente.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 467 (144 a Viterbo; 323 in provincia)

Attualmente positivi: 1

Guariti: 441

Morti: 25 + 1

In quarantena: 57

Usciti dalla quarantena: 4018

Comuni con ancora positivi

Orte: 10 casi (9 guariti)



Comuni Covid-free

Viterbo: 144 casi (6 morti e 138 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Montalto di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 luglio, 2020