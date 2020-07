“Sei andata via come un soffio di vento…”

Lettere - Marta - Roberto Talotta ricorda Michela Pesci, la ragazza morta a 19 anni per una malattia

Marta – Riceviamo e pubblichiamo – Cara e amata Michela, come un soffio di vento te ne sei andata via lasciando dietro di te un vortice di dolore e di sgomento.

La tua bellezza, la tua giovinezza, la tua freschezza e il tuo incontenibile entusiasmo di giovane donna, non sono passati inosservati alle entità celesti che hanno voluto arricchire il bagliore del cielo con la luce folgorante dei tuoi occhi, ti hanno vista, ti hanno accarezzata e ti hanno presa nel loro abbraccio cosmico per innalzarti verso lo spazio dell’eternità.

Non ti hanno chiesto il permesso, non ti hanno dato ulteriore tempo per consentirti una scelta, una decisione che, per la nostra logica umana, sarebbe stata doverosa e pertinente.

Cara Michela, se è vero che lassù il tuo inaspettato arrivo è stato salutato e accolto con tanta gioia e angelico entusiasmo, è anche vero che quel freddo corpo che hai lasciato su questa terra ha portato tanto pianto e immensa disperazione nel cuore delle persone che nutrivano il loro benessere all’ombra della tua presenza e della tua vitalità.

Le prime vittime di questo immane dolore che grida davanti alla tua dipartita, sono i tuoi genitori, la tua famiglia e, poi, a seguire, i tuoi amici e perfino altre creature che da te ricevevano affetto e premure. Che altro dire di fronte a un evento che lascia tutti noi sgomenti, increduli, smarriti, sempre più insicuri nel porci domande così complesse e piene di interrogativi alle quali non seguirà nessuna consolante risposta.

Cara Michela, la preghiera che ti rivolgiamo è questa: che la tua entità di luce e di gloria sia di aiuto a tutte quelle persone che nel non percepire più il tuo respiro, camminano sull’orlo di un abisso dove precipitano coloro che perdono la fede e la speranza in una vita eterna che ci è stata promessa dopo questo pellegrinaggio terreno che ci procura tragedie come questa di oggi, quale evento devastante e doloroso che ci parla della tua morte.

Roberto Talotta

– “Il tuo dolce sorriso e la tua eleganza brilleranno per sempre nei nostri occhi”

5 luglio, 2020