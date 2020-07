Andrea Di Sorte coordinatore provinciale di Anci Lazio

Politica - Il coordinamento di Forza Italia sulla nomina del suo rappresentante, vicesindaco di Bolsena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – È con grande piacere che comunichiamo che Anci Lazio ha provveduto all’individuazione della figura di coordinatore provinciale nella persona di Andrea Di Sorte, vicesindaco di Bolsena.

Andrea vanta già un importante percorso all’interno dell’associazione nazionale dei comuni italiani, essendo stato presidente nazionale Anci Giovane, vicepresidente della consulta nazionale dei piccoli comuni e membro dell’ufficio di presidenza nei mandati di Chiamparino e Del Rio.

Siamo convinti che Andrea Di Sorte sia la persona giusta in questo ruolo e che saprà lavorare al meglio come coordinatore degli amministratori locali della nostra provincia.

“Auguro buon lavoro ad Andrea per questa nuova esperienza – afferma Francesco Battistoni, senatore di Forza Italia -. Il ruolo dell’Anci è molto importante in questa fase storica così delicata per gli enti locali, ci sarà da fare un gran lavoro per sostenere le amministrazioni locali e fare in modo che non vengano abbandonate di fronte alle esigenze dei cittadini colpiti dalla crisi”.

Anche Alessandro Romoli, vicepresidente della provincia, interviene sull’argomento spiegando: “È un bene che Anci abbia deciso di dotarsi di un’organizzazione provinciale, i territori devono avere la giusta considerazione all’interno degli organismi regionali. Il profilo di Andrea Di Sorte non si discute, ha la giusta esperienza per fare bene ed essere un riferimento per gli amministratori locali. A lui auguro un proficuo lavoro”.

13 luglio, 2020