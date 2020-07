Annullata l’edizione 2020 di “Più libri più liberi”, nasce la manifestazione “Insieme”

Roma - La fiera della piccola e media editoria rinviata al 2021

Roma – È stata ufficialmente annullata l’edizione 2020 di “Più libri più liberi”, la fiera della piccola e media editoriaa Roma. L’evento riprenderà nel 2021.

“Abbiamo studiato fino all’ultimo momento utile la possibilità di poter svolgere la Fiera in sicurezza, ma ha dovuto prevalere il senso di responsabilità: non ci sono le condizioni per organizzare un evento di questa portata e complessità, con oltre 100 mila presenze ogni anno, più di 500 espositori, migliaia di relatori, garantendo il distanziamento tra le persone che potrebbe essere necessario anche nei prossimi mesi” ha chiarito Annamaria Malato, presidente di Più libri più liberi.

Prende vita invece “Insieme – lettori, autori, editori”, un grande evento che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre 2020 a Roma, che organizzerà incontri con circa 200 editori in sedi suggestive, tra cui l’auditorium Parco della musica, il parco archeologico del Colosseo, il quartiere Eur e molto altro.

“Insieme” prevederà eventi sia in presenza che in streaming, con autori italiani e stranieri.

