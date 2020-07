Da Antezza a Urso, la Viterbese riparte dai 15 sotto contratto

Sport - Calcio - Serie C - Porte scorrevoli in casa gialloblù: c'è chi è sicuro di restare ma anche chi si guarda intorno alla ricerca di una nuova destinazione

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Dalla A di Antezza alla U di Urso.

L’alfabeto gialloblù si compone di 15 nomi che corrispondono ai giocatori sotto contratto anche per la prossima stagione.

Tra rientri dai prestiti e contratti scaduti il club di via della Palazzina saluta 14 elementi anche se alcuni di loro stanno aspettando un nuovo confronto con la società per l’eventuale prolungamento.

Nella schiera dei calciatori in attesa sicuramente De Giorgi, capitano della seconda metà di stagione e tra i punti fermi del 3-5-2 di Calabro, ma anche Baschirotto, Molinaro, Errico e Besea, tra i giovani più interessanti del primo anno di nuova gestione.

Con Vitali rientrato alla Ternana e Pini in scadenza (i tifosi gialloblù, in questo caso, sperano che la società decida di riconfermarlo), i due portieri rimasti sono Maraolo e Biggeri ma entrambi i giocatori, poco utilizzati nel corso della stagione, potrebbero decidere di cambiare aria. Tanto dipenderà dal progetto societario che anche in questa stagione dovrebbe prevedere l’utilizzo di un estremo difensore under.

In difesa rientra Ricci dalla Lazio primavera e rimangono Bianchi, De Santis, Scalera e Markic, ma lo staff di Romano punta molto sul rinnovo del prestito di Negro: il passaggio del Monza in serie B e il parere favorevole del calciatore sembrano buoni presupposti per il buon esito della trattativa.

Discorso più articolato invece a centrocampo. Antezza, Urso, Simonelli, Sibilia e Bezziccheri sono sotto contratto e sicuri di restare mentre Palermo e De Falco, entrambi in scadenza a giugno 2021, potrebbero salutare. Bensaja, in scadenza, va verso il prolungamento mentre Errico e Besea, come detto, sono rientrati al Frosinone che al termine del campionato di serie B deciderà sul loro futuro e su quello di Volpe.

L’attaccante, miglior marcatore stagionale dell’ultima annata, rimarrà volentieri a Viterbo ma solo in caso di mancata “promozione” in serie B. In questo caso la permanenza nella Tuscia sarà molto più difficile ma in ogni caso la società ha deciso di tutelarsi con l’acquisto di Rossi (per il viterbese della Lazio è quasi fatta). Al momento, in attesa di nuovi arrivi e dell’eventuale rinnovo di Molinaro, l’unica punta rimasta è Tounkara che sicuramente prenderà parte al ritiro estivo, che come anticipato si svolgerà a Cascia.

Viterbese – i calciatori sotto contratto

portieri: Biggeri, Maraolo

difensori: Bianchi, De Santis, Markic, Ricci, Scalera

centrocampisti: Antezza, Bezziccheri, De Falco, Palermo, Sibilia, Simonelli, Urso

attaccanti: Tounkara

21 luglio, 2020