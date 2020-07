Aveva appena patteggiato un anno per spaccio, resta in carcere il pusher sorpreso con 75 grammi di cocaina

Tribunale - E' il giovane arrestato dai carabinieri su un'auto sospetta in sosta vicino a un ristorante sulla Cassia Sud

Viterbo – (sil.co.) – Resta a Mammagialla il giovane d’origine albanese arrestato dai carabinieri della stazione di San Martino al Cimino che lo hanno sorpreso con 75 grammi di cocaina. Si tratta del secondo arresto per detenzione a fini di spaccio di cocaina dall’inizio dell’anno. Stavolta sarebbe stato colto in flagrante dai militari mentre contava i soldi, seduto all’interno di una vettura sospetta, parcheggiata nei pressi di un ristorante sulla Cassia Sud.

Convalidando il fermo, il giudice Silvia Mattei, in attesa del processo per direttissima, rinviato su richiesta del difensore Franco Taurchini, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, alla luce di un fresco precedente.

L’arrestato, infatti, lo scorso 20 gennaio, grazie al fatto di essere incensurato e alla lieve entità, aveva potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena e della sua sospensione, patteggiando una condanna a un anno di reclusione e 1500 euro di multa davanti al giudice Roberto Colonnello, sempre per reati connessi allo spaccio di stupefacenti.

Due giorni prima, il 18 gennaio, un sabato, era stato arrestato assieme a un connazionale, sempre dai carabinieri di San Martino al Cimino, con cinquanta grammi di cocaina, nascosti all’interno dell’abitacolo della vettura su cui viaggiavano i due sospetti. Entrambi incensurati, hanno patteggiato un anno.

Stavolta, fermato secondo l’accusa mentre stava aspettando qualcuno nell’auto in sosta al margine della carreggiata, in posizione defilata, è stato trovato in possesso di 75 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi pronte per lo spaccio e ancora una volta nascosta nell’abitacolo della vettura.

Ieri è comparso davanti al giudice che, concedendo i termini a difesa all’avvocato Taurchini, ha confermato la custodia cautelare in carcere.

