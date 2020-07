“Apre la prima elementare, i bambini in uscita dall’asilo non dovranno andare a scuola in altri paesi”

Il giornale di mezzanotte - San Lorenzo Nuovo - Il sindaco Massimo Bambini annuncia un'importante novità per i piccoli studenti

San Lorenzo Nuovo – (s.s.) – Il comune di San Lorenzo Nuovo supera di poco i 2mila abitanti.

L’Istat, nelle statistiche aggiornate a novembre, ne certifica 2073 e in paesi del genere, che nella Tuscia sono molti, far partire una classe di prima elementare ogni anno si trasforma molto spesso in un problema.

Per l’anno scolastico che inizierà dopo l’estate a San Lorenzo nuovo il problema è risolto.

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Massimo Bambini.

“Ho il grandissimo piacere di informarvi che la preside della scuola mi ha comunicato che è stata decretata l’apertura della prima elementare a San Lorenzo nuovo – si legge nella nota che il primo cittadino ha diffuso sui social -. Avevamo tutti un po’ paura visto l’esiguo numero di bambini ma alla fine è andata bene.

Un ottima notizia per i nostri piccoli studenti in uscita dall’asilo, che non dovranno andare a scuola in altri paesi. Bene così”.

2 luglio, 2020