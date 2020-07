Arena 67esimo nella classifica di gradimento dei sindaci, +0,9% rispetto allo scorso anno

Viterbo - Pubblicata dal Sole24ore la classifica dei sondaggi sull'indice di popolarità di sindaci e presidenti di regione

Viterbo – 67esima posizione nella classifica di gradimento dei sindaci per Giovanni Maria Arena, sindaco di Viterbo.

I sondaggi “Governance poll” sono organizzati dal Sole24ore e vengono ripetuti ogni anno per notare ogni variazione riguardo l’indice di consenso dei sindaci e dei presidenti di regione. Sono 105 le città maggiori tenute in considerazione per formulare la statistica.

Secondo questa classifica, il primo cittadino di Viterbo, Giovanni Maria Arena, sarebbe al 67esimo posto, in crescita dello 0,9% rispetto allo scorso anno.

Primo a livello nazionale Antonio Decaro, sindaco di Bari. Secondo Cateno De Luca, sindaco di Messina. Terzi a parimerito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Marco Bucci, sindaco di Genova.

La sindaca di Roma Virginia Raggi al penultimo posto, raccogliendo solamente il 38,2% dei consensi. Rispetto ai risultati delle elezioni del 2016, questo dato significherebbe un calo della sua popolarità del 29%.

Tra le altre province del Lazio, il primo risulta essere Damiano Coletta, sindaco di Latina, che, nonostante un calo della popolarità dal 75,1% al 60%, è ancora in nona posizione a livello nazionale; 26esimo Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone e 68esimo Antonio Cicchetti, sindaco di Rieti.

All’ultimo posto della classifica per le regioni, Nicola Zingaretti, segretario del Pd e governatore del Lazio, che ottiene poco più del 30% dei consensi. Il primo posto della classifica delle regioni spetta invece a Luca Zaia, presidente della regione Veneto.

7 luglio, 2020