Arrestata l’ex compagna di Jeffrey Epstein, l’accusa: “Adescava minorenni per il miliardario”

Concord (New Hampshire) - Ghislaine Maxwell avrebbe pagato le ragazze per avere rapporti sessuali con il finanziere newyorkese e i suoi amici

Concord (New Hampshire) – È stata latitante per anni, ma alla fine la sua fuga è terminata. Ghislaine Maxwell, ex compagna e socia in affari del finanziere Jeffrey Epstein, è stata arrestata oggi dall’Fbi nello stato del New Hampshire. L’accusa nei suoi confronti è di aver aiutato Epstein, arrestato e morto suicida lo scorso anno in un carcere di New York, ad abusare sessualmente di diverse donne, molte delle quali minorenni.

La storia di Ghislaine Maxwell, 58 anni, è una delle più macabre degli ultimi anni. Figlia del magnate dell’editoria britannica Robert Maxwell e assidua frequentatrice dei salotti londinesi benestanti, la donna è stata per molti anni vicino al miliardario Epstein. Ma quando il mercato di prostituzione minorile messo in piedi dal finanziere è emerso, Ghislaine Maxwell è caduta in disgrazia insieme a lui.

Secondo l’accusa, per oltre quattordici anni la donna avrebbe procacciato e pagato ragazze minorenni affinché avessero rapporti sessuali con il suo ex compagno e gli amici di lui.

L’arresto di Ghislaine Maxwell potrebbe fare chiarezza anche sul caso di Virginia Giuffre, che accusa il principe britannico Andrew di aver abusato sessualmente di lei almeno tre volte nelle proprietà di Epstein quando era ancora minorenne. Una foto diventata ormai famosa mostra una Giuffre diciassettenne insieme al principe Andrew che le cinge la vita. La foto sarebbe stata scattata in una casa al centro di Londra di proprietà proprio di Ghislaine Maxwell che, tra l’altro, compare anche nella foto. Secondo l’accusa sarebbe stata proprio lei a reclutare la giovane Giuffre.

Ghislaine Maxwell potrebbe comparire di fronte a un giudice oggi stesso.

2 luglio, 2020