Arrestato un 44enne responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale

Roma - A chiamare gli agenti la sorella e la madre disabile

Roma – Gli agenti della polizia di Roma sono intervenuti per arrestare R. M., 44enne italiano responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Dalla ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che l’uomo avesse chiesto alla sorella le chiavi dell’automobile della donna che però si è rifiutata di dargliele perchè l’uomo non è in possesso della patente. Al rifiuto, l’uomo ha dato in escandescenza e ha iniziato a distruggere l’appartamento.

La madre, disabile, costretta su una sedia a rotelle, dell’uomo ha provato ad allontanarsi dalla furia del figlio.

Alla vista della polizia l’uomo si è rifugiato in casa ma è stato fermato dall’intervento degli agenti.

Secondo quanto riferito dalla sorella, sembrerebbe che l’uomo fosse già stato incarcerato in passato per comportamenti violenti. L’uomo è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Regina Coeli.

2 luglio, 2020