“In arrivo 516 cestini per i rifiuti”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Oggi praticamente introvabili - L'annuncio del sindaco Arena rispondendo a Purchiaroni (Forza Civica) che ha affermato: "Sulla nettezza urbana non c'è una strategia"

Viterbo – (g.f.) – In arrivo 516 cestini”. Serviranno per il centro storico, ma anche in altre zone della città. Il sindaco Giovanni Arena ha preannunciato l’installazione, ma prima vanno acquisiti, in consiglio comunale.

Trovarne uno oggi è diventato come una caccia al tesoro, presto la situazione potrebbe migliorare. Il primo cittadino ne ha parlato rispondendo a Fabrizio Purchiaroni (Forza Civica) che sulla gestione dei rifiuti è stato piuttosto duro.

Non fermandosi ai cestini: “Manca una strategia”. Dalle spazzatrici automatiche ai vicoli: “Restano costantemente sporchi, a cominciare dal guano dei piccioni – osserva Purchiaroni – alla città servono contratti pluriennali per il vedere la pulizia”. Invece, si va per altra via.

“Dopo due anni d’amministrazione – fa notare Purchiaroni – sono stipulati solo piccoli contratti, spot, con tutte le lungaggini che questo comporta. Senza contare che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione e si va avanti in dodicesimi. Perché arrivare fino al 30 settembre, termine ultimo di legge?”.

Bisognerebbe fare prima e bene. Vista l’aria che tira in questi giorni a palazzo dei Priori, sarà molto difficile.

20 luglio, 2020