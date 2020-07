Assembramenti al mare tra campeggi, falò e feste abusive

Santa Marinella - I controlli della guardia costiera nelle notti d'estate - Elevate 4 sanzioni amministrative e identificate 30 persone

Santa Marinella – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri sera, personale dell’ufficio locale marittimo di Santa Marinella, nell’ambito dell’attività di controllo sul litorale di giurisdizione finalizzata a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di uso del demanio marittimo, ha elevato diverse sanzioni in violazione dell’ordinanza balneare del comune.

L’operazione, condotta dalle 22 alle 2 di notte, anche con l’ausilio del personale e dei mezzi del nucleo sommozzatori della protezione civile di Santa Marinella, ha condotto la guardia costiera a elevare quattro sanzioni amministrative per campeggi, falò e feste non autorizzate, imponendo altresì la pulizia delle spiagge interessate e il ripristino dei luoghi illecitamente occupati.

L’intera attività, posta in essere sulle spiagge Sabbie nere, Ex colonia e in prossimità del castello, ha inoltre portato all’identificazione di più di trenta persone e alla dispersione di assembramenti vari lungo il litorale, tra cui anche diversi gruppi di minori nelle ore più tarde.

I controlli fanno seguito a ulteriori accertamenti della scorsa settimana, nel corso dei quali i militari di Santa Marinella hanno provveduto a elevare altrettante sanzioni amministrative a carico di persone campeggiate l’intera notte sulla spiaggia.

La guardia costiera di Civitavecchia proseguirà, nel corso dell’intera estate e nell’ambito dell’operazione Mare sicuro 2020, l’attività di pattugliamento e controllo, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e il rispetto delle norme in materia di pubblico demanio marittimo tra cui, in ausilio alle polizie locali, quelle relative ai divieti di bivacco e assembramento sui litorali.

26 luglio, 2020