Atletica leggera, Ludwig Schertel e Giovanni Tomasicchio ripartono dalla Fastweb cup

Sport - Atletica leggera - Gli atleti viterbesi della Libertas Orvieto parteciperanno alla manifestazioni di domani, sabato 4 luglio, a Rieti

Rieti – Riprende l’attività agonistica, dopo il blocco forzato a causa della pandemia, anche per Ludwig Schertel.

L’atleta viterbese, tesserato per la Libertas Orvieto, dopo la pausa forzata e la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio, può finalmente riassaporare l’adrenalina della competizione.

Sarà in gara nel giavellotto sabato 4 luglio a Rieti.

Il giovane viterbese potrà testare il lavoro di ripresa svolto fino ad ora in vista soprattutto dei campionati Italiani che sono stati spostati a settembre.

La stagione agonistica estiva ha rischiato di non ripartire ma ora sembra avviata verso una graduale ripresa pur nel rispetto di tutte le norme anti-Covid.

Il debutto avverrà come detto a Rieti in occasione della seconda Fastweb cup che segnerà l’esordio stagionale di Filippo Tortu nei 100 metri di cui detiene il record italiano, vedrà in campo nella gara di salto in alto Gianmarco Tamberi e sarà teatro di sfide e debutti di molti altri big dell’atletica italiana, come Davide Re primatista italiano dei 400 metri e Luminosa Bogliolo, vincitrice lo scorso anno nei 100 ostacoli delle Universiadi di Napoli.

In gara nei 100 metri l’altro atleta della Libertas Orvieto, ormai da anni di stanza a Vetralla, Giovanni Tomasicchio.

3 luglio, 2020