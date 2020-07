Attualmente positivi giù di 426 unità, nuovi casi in risalita

Coronavirus - Ministero della Salute - Oggi 162 contagi, 48 in più rispetto a ieri, ma i guariti sono 575 - 13 le vittime

Roma – Tornano a salire i nuovi casi accertati di Coronavirus in Italia, dopo giorni di calo costante. Secondo il bollettino del ministero della Salute, oggi sono 162 i contagi registrati, 48 in più dei 114 di ieri, per un totale di 243mila 506.

Ma la buona notizia arriva dal totale degli attualmente positivi, che in una sola giornata scende di ben 426 unità, portandosi a 12mila 493. Merito soprattutto dei 575 guariti, che portano il totale dei negativizzati sopra quota 196mila (per la precisione 196mila 016).

I deceduti oggi sono 13, 4 in meno dei 17 di ieri. Il totale si aggiorna a 34mila 997.

Gran parte dell’aumento dei nuovi casi di oggi è dovuto a una nuova risalita del dato della Lombardia, che passa da 30 a 63 contagi registrati. Le altre regioni sopra i 10 nuovi casi sono Veneto (21), Lazio (20) ed Emilia-Romagna (18). Le regioni a quota zero contagi sono Marche, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 15 luglio

15 luglio, 2020