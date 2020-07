Aumentano i femminicidi, sempre più donne vittime di violenza in famiglia

Cronaca - I dati del Servizio analisi criminale interforze mostrano l'andamento degli omicidi nel primo semestre 2020

Roma – Con le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus è calato il numero di crimini commessi. Aumentano però i casi di femminicidio.

Secondo i dati raccolti dal Servizio analisi criminale interforze, l’unione di polizia, carabinieri, finanza e guardia penitenziaria, gli omicidi volontari commessi nei primi sei mesi del 2020 sono diminuiti del 19%, passando da 161 a 131, ma il numero di femminicidi è aumentato del 5%, passando da 56 a 59.

“Mentre nel 2019 le vittime donne costituivano il 35% degli omicidi totali, nel 2020 l’incidenza delle stesse si attesta al 45%” spiega il report dell’analisi dei dati.

Il periodo di quarantena ha sicuramente giovato per il numero di crimini complessivi, ma il confinamento in casa ha generato un aumento della violenza domestica. “Gli omicidi in ambito familiare/affettivo – chiarisce il report – sono in diminuzione (73 nel 2019 a fronte di 69 nel 2020) ma presentano un aumento dell’incidenza (da 45% a 53%) rapportati al totale degli omicidi”.

“Ci aspettavamo questi numeri purtroppo, nonostante tutte le misure messe in campo – – spiega il direttore del Servizio analisi criminale, Stefano Delfini -. Avevamo notato come il numero di chiamate per aiuto o per informazione fosse aumentato durante il lockdown. E appena le restrizioni si sono attenuate sono subito aumentate segnalazioni e denunce”.

18 luglio, 2020