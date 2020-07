Aumentano i nuovi casi, oggi sono 289

Coronavirus - Ministero della Salute - Solo l'Umbria e la Basilicata a quota zero - 56mila 018 i tamponi effettuati

Roma – Oggi sono 289 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 6 i decessi e 275 i guariti. I dati sono quelli della tabella pubblicata quotidianamente dal ministero della Salute.

Rispetto ai nuovi casi di ieri (212) c’è stato un aumento di 77 unità. Un numero che porta il totale dei contagi, da inzio pandemia a oggi, a 246mila 777. Va però tolto un caso perché la provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che ha effettuato un ricalcolo e ha eliminato 1 caso perché inserito due volte. Pertanto il totale dei contagi, come riportato in tabella, è di 246mila 776 casi.

Sale a 35mila 129 il numero delle persone decedute in tutta l’emergenza a causa del Covid-19.

Aumento dei guariti nelle ultime 24 ore (oggi 275, mentre ieri erano stati 163), e così il numero totale delle persone che ha sconfitto il Coronavirus raggiunge quota 199mila 031 casi.

Buone notizie per le terapie intensive che continuano a calare. Oggi sono 38 i pazienti in terapia intensiva (meno 2 rispetto al dato di ieri). Anche i ricoverati con sintomi calano e oggi sono 731 (meno 18 rispetto al dato del 28 luglio). In isolamento domiciliare ci sono invece 11mila 847 persone (più 27 rispetto a ieri).

L’incremento degli attuali positivi segna un +7 e porta il totale a 12mila 616 casi.

Per quanto riguarda i dati a livello regionale, la Lombardia registra 46 nuovi positivi (ieri 53) e il Veneto 42. Numeri in crescita anche per il Lazio, passato dai 10 di ieri ai 34 di oggi. Solo due regioni segnano oggi zero casi e sono l’Umbria e Basilicata.

Le vittime nelle 24 ore sono nel Veneto (4), Piemonte (1) e Emilia Romagna (1).

Tamponi in aumento. Oggi sono 56mila 018 oggi contro i 48mila 170 di ieri.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 29 luglio

29 luglio, 2020