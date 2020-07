Viterbo - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Viterbo – Autorimessa in fiamme.

Intervento, in serata, dei vigili del fuoco per un principio di incendio in un’autorimessa in largo Onio della Porta, a Viterbo.

I pompieri sono intervenuti con cinque uomini, un mezzo pesante e un fuoristrada. Sul posto anche i carabinieri.

Le cause sono ancora d’accertare, ma fortunatamente non รจ stato registrato nessun danno alle strutture e a persone.

5 luglio, 2020