Avviata la riduzione della sedazione per Zanardi

Siena - Sono ore decisive per l'atleta ricoverato in coma farmacologico

Siena – Sono momenti decisivi per Alex Zanardi. I medici dell’ospedale Le Scotte di Siena hanno avviato in questi giorni la progressiva riduzione della sedazione per il campione, ricoverato da quasi un mese nel reparto di terapia intensiva in coma farmacologico.

La decisione dei sanitari è stata presa in accordo con la famiglia Zanardi. I sanitari fanno sapere che saranno necessari alcuni giorni prima che l’equipe medica multidisciplinare possa fare ulteriori valutazioni sull’atleta per permettere il proseguimento del suo percorso riabilitativo e terapeutico.

I parametri cardio-respiratori e metabolici sono comunque stabili, il quadro neurologico permane grave e la prognosi rimane riservata. Come stabilito dai medici che hanno in cura Zanardi e dalla famiglia di Alex, ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute verranno resi noti la prossima settimana.

L’atleta si trova in terapia intensiva dallo scorso 19 giugno, a seguito di un incidente in handbike durante la staffetta “Obiettivo tricolore”. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembrerebbe che in una curva Alex Zanardi abbia perso il controllo del mezzo e sia andato a sbattere contro un camion che procedeva nell’altra corsia.

16 luglio, 2020