Bologna – Badante denuncia violenza di gruppo a Bologna.

Sarebbe accaduto tra giovedì e venerdì in un’officina.

La donna sarebbe stata costretta da cinque uomini, uno dei quali conosciuto in precedenza, a salire in auto. Sarebbero poi arrivati in un’officina con la donna chiusa a chiave all’interno.

Quando la badante è riuscita a ritrovare il proprio cellulare, avrebbe chiamato il compagno e quindi la polizia.

26 luglio, 2020