Ecco Beatrice Vittoria, la prima bambina nata da una mamma positiva e guarita con il plasma iperimmune

Coronavirus - La donna ha scoperto di essere stata contagiata quando si trovava già al sesto mese di gravidanza

Coronavirus – Si chiama Beatrice Vittoria ed è nata due giorni fa.

La piccola non lo sa e probabilmente lo capirà solo tra un po’ di anni, ma la sua è una nascita molto importante. Beatrice Vittoria è infatti la prima bambina nata da una mamma positiva al Covid-19 guarita grazie alla terapia con plasma iperimmune. La prima non solo in Italia, ma in tutto l’occidente.

A darne la notizia è l’Asst di Mantova con un comunicato. La mamma Pamela Vincenzi, 28 anni, ha scoperto di essere stata contagiata dal Coronavirus quando si trovava ormai al sesto mese di gravidanza. La donna è stata ricoverata all’ospedale Carlo Poma di Mantova il 9 aprile, e il giorno dopo è stato registrato un peggioramento delle sue condizioni. Dopo essere stata sottoposta alla terapia con il plasma iperimmune, Pamela Vincenzi ha comunicato subito a migliorare.

Il ginecologo Gianpaolo Grisolia ha affermato: “Il parto è andato bene, è stato abbastanza rapido, con un travaglio spontaneo. I neonatologi hanno confermato le buone condizioni della bambina. Ad aprile Pamela presentava sintomi respiratori gravi e insieme ai colleghi avevamo deciso di ricorrere al plasma. Abbiamo osservato che questo tipo di terapia, somministrata al momento opportuno, può preservare sia la mamma che il feto”.

Insomma, mamma e figlia stanno bene e presto potranno lasciare l’ospedale, forse già domani. Accanto al primo nome, Beatrice, la neomamma ha deciso di metterne anche un secondo, Vittoria, per ricordare le particolari circostanze con cui è venuta alla luce e “perché – come ha affermato Pamela – questa è la più grande vittoria della mia vita”.

27 luglio, 2020