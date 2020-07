“Bene il completamento della Trasversale nel dl Semplificazioni”

Economia - Vincenzo Peparello (Confesercenti Viterbo): "Si tratta di un'opera fondalmentale che attendiamo da oltre trent'anni "

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl Semplificazioni. “Il testo – spiega il governo in una nota – costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa”.

Nel dettaglio, il decreto interviene in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Nel capitolo riguardante le imprese, si prevedono: la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga; l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi; il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del Cipe – Comitato interministeriale per la programmazione economica e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura; la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.

Durante il Consiglio dei ministri, il ministro dell’Economia e delle finanze Gualtieri, ha illustratolo schema del Pnr – Programma nazionale di riforma 2020. Il piano delinea le politiche che il governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. Il documento traccia le linee essenziali del Programma di ripresa e resilienza (Recovery plan) che il governo metterà a punto dopo l’adozione dello strumento europeo per la ripresa (Next generation Eu).

Lo schema è costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale e parità di genere.

Per il perseguimento di questi obiettivi, il governo intende fare leva su una serie di strumenti da dispiegare nel corso del prossimo triennio, tra i quali: il rilancio degli investimenti pubblici, con l’obiettivo di portarli stabilmente sopra il 3% del Pil, concentrandosi su diverse aree di intervento, tra cui: lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, la green economy, la protezione dell’ambiente, l’attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’istruzione; l’aumento delle spese per l’istruzione, la ricerca e lo sviluppo, puntando a incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l’istruzione di 0,4 punti percentuali di Pil nei prossimi tre anni; il rilancio degli investimenti privati, con diversi obiettivi: promuovere l’innovazione, favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell’economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all’estero; interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario, l’auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l’edilizia, la produzione di energia, la siderurgia; riforme volte a rafforzare la competitività dell’economia e a migliorare l’equità, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Tra queste: un’amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell’istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo, e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili. Inoltre, una riforma tributaria che migliori l’equità e l’efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione.

“Apprendiamo con soddisfazione l’approvazione del decreto legge per il rilancio e l’inserimento del completamento della Trasversale – dichiara Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e membro della presidenza nazionale – perché riteniamo che si tratti di un’opera fondamentale di valenza internazionale indispensabile per lo sviluppo futuro del territorio. E’ un’opera attesa da oltre trent’anni dal momento in cui sono iniziati i lavori”.

“Adesso è necessario snellire al massimo le procedure per arrivare all’approvazione definitiva, al fine di sostenere gli investimenti sia pubblici che privati e dare un valido impulso economico ad un’area che dal completamento di quest’opera – conclude Peparello – può trarre un notevole profitto e annullare un lungo e penalizzante isolamento”.

Confesercenti Viterbo

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020