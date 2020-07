Il benzinaio la aiuta per un guasto alla macchina, lei lo accusa di averla minacciata con una pistola

Roma - La donna aveva precedenti penali ed è stata denunciata per procurato allarme

Condividi la notizia:











Roma – L’acqua del radiatore le è andata in ebollizione e la signora si è dovuta fermare in un distributore a piazzale Clodio. Il benzinaio le ha risolto il problema versando nella macchina del liquido refrigerante chiedendo un compenso di 10 euro, ma la donna ha dato in escandescenza e ha iniziato a inveirgli contro.

Poi ha chiamato la polizia, affarmando che il benzinaio la stesse minacciando con una pistola. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono resi immediatamente conto che la vicenda non era proprio andata come la donna aveva sostenuto. Il benzinaio non aveva nessuna pistola, né tanto meno l’aveva minacciata.

La donna è stata quindi denunciata per procurato allarme ed è stata allontanata dal comune di Roma con divieto di ritorno per un anno. È anche emerso che la signora avesse numerosi precedenti penali per lesioni, minacce e truffa.

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020