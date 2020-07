“Biblioteca comunale chiusa, chi doveva preoccuparsi dell’avvicendamento del personale?”

Soriano nel Cimino - Il gruppo consiliare Insieme democratico chiede spiegazioni al sindaco

Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri… La biblioteca comunale di Soriano riceve dall’anno 2000 il cosiddetto “Marchio di qualità” da parte della Regione Lazio,” in quanto costituisce un punto di eccellenza nella Organizzazione Bibliotecaria Regionale”(decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 30.3.2000).

Il marchio di qualità viene attribuito “con l’intento di individuare delle forme di riconoscimento che siano premianti nei confronti di quei servizi bibliotecari che si distinguono per la loro capacità operativa, per la continuità del loro impegno, per l’attenzione rivolta al rapporto con gli utenti, per la gamma delle prestazioni e delle iniziative”.

I requisiti per l’attribuzione vengono sottoposti a verifica annuale e danno luogo ad un finanziamento premio”.

Oggi… E’ da giorni che la biblioteca è chiusa.

E quando giustamente i cittadini si lamentano di questa assurda situazione il sindaco Menicacci, si sveglia dal suo torpore, e ci ricorda che il personale è andato pensione.

Ma chi doveva preoccuparsi dell’avvicendamento del personale?

Di fronte a questa situazione sono anche paradossali i complimenti ad un assessore che, al pari del sindaco e di tutta la giunta, invece di “sfruttare” il volontariato avrebbe dovuto adoperarsi per cercare soluzioni che dovevano garantire la continuità nell’eccellenza della nostra biblioteca.

Invece si è preferito affidare la gestione alla costituenda azienda speciale Soriano ambiente e mobilità, ma visto che la stessa non sarà in grado di gestirla per i prossimi mesi, nel frattempo, viene affidata alla Soriano Multiservizi per garantire “ai cittadini la fruizione del patrimonio libraio assicurando l’apertura con continuità al pubblico”. Questo è quanto riportato nelle motivazioni della delibera d’assegnazione.

Risultato: biblioteca comunale chiusa.

E i cittadini ed in particolare i nostri ragazzi dovranno arrangiarsi visto che non potranno usufruire dei servizi che la biblioteca aveva sempre loro assicurato.

Gruppo consiliare Insieme democratico

27 luglio, 2020