Comune - Termini scaduti e Chiara Frontini (Viterbo 2020) invoca l'intervento di Bruno: "L'amministrazione non usi il Coronavirus come scusa"

Viterbo – (g.f.) – “Bilancio consuntivo non approvato, intervenga il prefetto”. I termini sono scaduti e in comune li hanno fatti trascorrere senza dare il via libera all’importante documento economico. Così, Chiara Frontini (Viterbo 2020) chiede a Giovanni Bruno d’intervenire.

“Il 30 giugno è scaduto il termine per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 – sottolinea Frontini – che fotografa la situazione al 31 dicembre 2019.

Scadenza che era fissata al 30 aprile e poi rinviata per le ben note vicende connesse alla pandemia”.

Tuttavia, secondo Frontini, il Coronavirus c’entra ben poco.

“Non c’è alcuna ragione se non l’apatia e il lassismo – prosegue Frontini – che ormai caratterizzano questa giunta, spenta e senza idee, per cui non si siano rispettate le scadenze di legge e non si può continuare a mettere il Covid in mezzo, come scusa per le proprie mancanze.

È inaccettabile, perché il virus ha fatto morti reali, ha fatto e purtroppo temo che continuerà a fare morti economici.

Utilizzare questo argomento come alibi per le proprie mancanze è semplicemente un atto di codardia”.

C’erano tempi e modi per dare il via libera al consuntivo. “Ci attendiamo che il prefetto richiami l’amministrazione a ottemperare, come previsto dalla norma e che lo faccia senza indugi”.

2 luglio, 2020