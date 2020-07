Bimba di 5 anni ferita da un proiettile durante una rapina

Cormano - Questa mattina è stata operata alla gamba per rimuovere alcune schegge

Cormano – Era in braccio alla mamma, quando ieri pomeriggio è stata raggiunta da un proiettile rimbalzato sul pavimento. Ferita alla gamba a soli 5 anni, durante una rapina in un supermercato a Cormano, nel milanese.

La piccola, le cui condizioni di salute fortunatamente non sarebbero gravi, è stata operata questa mattina per rimuovere alcune schegge dal polpaccio.

Il rapinatore, un italiano di 64 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni dopo alcune ricerche. In casa aveva una pistola con matricola abrasa, una Smith and Wesson. L’uomo è stato rintracciato in un bar, a Novate, al quale i militari sono giunti dopo aver acquisito parte della targa del Fiat Doblò di sua proprietà. Il rapinatore, operaio saltuario, incensurato, avrebbe subito ammesso le sue responsabilità raccontando che le sue condizioni economiche si sarebbero aggravate per via del lockdown. In casa gli è stato trovato il bottino della rapina, 1550 euro e la pistola.

A rimanere ferito durante la rapina anche un vigilante, colpito a sua volta all’altezza dell’anca.

25 luglio, 2020