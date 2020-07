Bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore

Gorizia - Sconvolto il sindaco Ziberna

Condividi la notizia:











Gorizia – Bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore. Sono in corso accertamenti per accertare le cause.

Il pozzo sarebbe profondo una trentina di metri, la tragedia è accaduta a Gorizia, in pieno centro e il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il pozzo sarebbe una costruzione artificiale e non una cavità naturale, circondata da muratura circolare, alta mezzo metro e coperto. Si trova nei pressi di un palazzo.

Sconvolto il sindaco di Gorizia Ziberna. Il ragazzino era figlio di una coppia parecchio conosciuta in città.

Condividi la notizia:











22 luglio, 2020