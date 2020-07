Black lives matter, spunta la prima statua dedicata al movimento antirazzista

Bristol - La scultura è stata installata vicino al punto in cui, poche settimane fa, era stata abbattuta un'opera dedicata a un commerciante di schiavi britannico

Bristol – È successo tutto rapidamente, e alle prime luci del giorno. Questa mattina a Bristol il movimento di protesta Black lives matter è passato all’azione.

Gli attivisti hanno installato una statua raffigurante una ragazza di colore con il pungo chiuso alzato verso l’alto. L’opera è stata eretta proprio nel punto in cui, fino a poche settimane fa, c’era un’altra statua, quella del commerciante di schiavi Edward Colston, abbattuta dallo movimento Black lives matter e gettata nelle acque del porto. Quella di Colston è stata la prima statua abbattuta nel Regno Unito sulla scia delle proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd.

Ora al suo posto c’è una nuova statua che simboleggia il movimento Black lives matter. Autore dell’opera è lo scultore Marc Quinn, che per la sua realizzazione si è ispirato alla manifestante Jen Reid, di Liverpool. I due erano presenti questa mattina all’azione, quando la statua è stata tirata su.

Ma la statua non sembra destinata a durare a lungo. Marvin Rees, sindaco laburista di Bristol, pur avendo più volte fatto presente di non essere un ammiratore di Colston, ha però precisato come la nuova statua sia stata realizzata da un artista di Londra senza essere stata commissionata da nessuno e senza alcun tipo di permesso.

