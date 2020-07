Bomba d’acqua in Sicilia, muoiono due persone intrappolate in auto

Palermo - Al lavoro i vigili del fuoco per recuperare i corpi - Le vie della città trasformate in fiumi in piena

Palermo – Bomba d’acqua sulla Sicilia, a Palermo due persone sono rimaste intrappolate in auto e hanno perso la vita. Altre, fortunatamente, sono riuscite a salvarsi, nuotando per le strade della città, trasformate in fiumi in piena.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per recuperare i corpi delle vittime.

La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore, non lasciando scampo a gran parte dell’isola. Innumerevoli sono stati gli interventi pompieri.

Moltissimi i video che hanno iniziato a circolare sul web. L’arteria che attraversa la città si è trasformata in un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani e genitori con in braccio figli piccoli, che a nuoto hanno cercato di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi.

15 luglio, 2020