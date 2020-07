“Bosco Primo maggio, pulirlo per dare l’esempio”

Civita Castellana - Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale hanno portato via cicche di sigarette e altri rifiuti dall'area verde

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La pulizia del bosco Primo maggio, effettuata ieri mattina dai militanti di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale Civita Castellana, è stato un intervento dedicato alla città, e in particolare alla gioventù civitonica.

A prima vista, potrebbe essere considerato solo un atto simbolico, anche se di rifiuti e cicche di sigarette ne sono stati portati via veramente molti e si è lavorato alacremente con un buon spirito di gruppo, ma, come sempre nella vita, è l’esempio quello che fa la differenza.

Un ringraziamento particolare ai ragazzi di Gioventù nazionale, i veri protagonisti di questa giornata: ricevere questo invito a partecipare ha portato alla riflessione anche i più giovani. Vedere il loro impegno e sentire qualcuno che commentava sui rimproveri ricevuti in famiglia per non aver talvolta assolto al proprio dovere, fa ben sperare. Il senso civico si forma in questo modo: sapranno intervenire, anche in pubblico, davanti a comportamenti poco civili.

Abbiamo dedicato attenzione in particolare alla zona dei giochi per bambini: anche i figli di chi ha partecipato alla pulizia vanno a giocare al Boschetto, ed è giusto avere cura degli spazi dedicati all’infanzia. Se poi si dà anche l’invocato esempio, tanto meglio.

Si va avanti così, senza clamore ma con determinazione: di lavoro da fare ne rimane tanto e questo era solo il primo appuntamento.

Gianluca Gasperini

Portavoce Fratelli d’Italia Civita Castellana

Condividi la notizia:











12 luglio, 2020