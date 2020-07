Cadavere riaffiora dalle acque del Tevere

Roma - Il corpo senza vita di una persona anziana è stato recuperato all'altezza di ponte Sisto

Nel primo pomeriggio un corpo senza vita è riaffiorato nelle acque del Tevere. Il cadavere è stato recuperato dai vigli del fuoco intorno alle 14,30 all’altezza di ponte Sisto.

A darne notizia anche l’account Twitter dei vigili del fuoco. “Intervento – si legge nel Tweet – del nucleo sommozzatori vigili del fuoco intorno alle 14,30 per il recupero del corpo senza vita di un uomo anziano nel Tevere all’altezza di ponte Sisto. Indagini in corso per stabilire le cause della morte”.

Dai primi accertamenti quindi il corpo corrisponderebbe a quello di un uomo anziano.

Gli agenti della polizia del commissariato Trastevere e la scientifica stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

18 luglio, 2020