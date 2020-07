Cadono calcinacci dal cavalcavia in strada San Lazzaro

Viterbo - Intervento di polizia locale, vigili del fuoco e personale Anas - Il tratto è momentaneamente chiusa al traffico

Viterbo – Calcinacci dal cavalcavia in strada San Lazzaro, intervento di polizia locale, vigili del fuoco e personale Anas.

Paura questa mattina nei pressi del cimitero nuovo, nel tratto di strada che passa proprio sotto al cavalcavia della superstrada.

Dei calcinacci si sono staccati finendo sulla carreggiata. Fortunatamente nessun mezzo si è trovato a passare da lì sotto nel momento della caduta.

Sul posto è intervenuta la polizia locale – che ha circoscritto l’area e momentaneamente chiuso la strada – i vigili del fuoco e personale dell’Anas.

Non ci sarebbe nessun pericolo per la stabilità del cavalcavia. Sono comunque in corso tutte le operazioni di verifica e di messa in sicurezza.

9 luglio, 2020