Livorno - Intervento della capitaneria di porto e del 118

Livorno – Cadono pietre dalla scogliera, ferite tre persone in spiaggia.

È accaduto intorno alle 13 sulla spiaggia della Buca delle Fate, tra Piombino e Baratti in provincia di Livorno.

Per cause in corso d’accertamento alcune pietre dalla parete rocciosa si sono staccate cadendo sulla spiaggia.

Tre persone sono state colpite e sono rimaste ferite.

La più grave sarebbe una ragazza ferita alla testa.

Sul posto la capitaneria di Piombino e il personale del 118.

28 luglio, 2020