Caffeina, domani l’apertura del festival al castello di Santa Severa

Santa Marinella - Fino al 30 agosto gli appuntamenti con personaggi del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo

Santa Marinella – Riceviamo e pubblichiamo – Il castello di Santa Severa, spazio della regione Lazio gestito dalla società regionale Laziocrea in collaborazione con il comune di Santa Marinella, dopo l’inaugurazione dell’1 luglio apre al pubblico dal 2 luglio fino ‪al 30 agosto, ospitando la quattordicesima edizione della rassegna Sere d’estate al castello del Caffeina festival. A 40 chilometri da Roma, una festa in riva al mare in compagnia di grandi nomi del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e del teatro.

Il complesso monumentale per due mesi accoglierà un ricco cartellone di appuntamenti per grandi e piccini con la regia di Caffeina group e Carramusa group e con la media partnership del Fatto Quotidiano.

Sono tanti i nomi che comporranno il programma del festival ‪2020 tra cui Enrico Mentana, Giancarlo de Cataldo, Giampiero Mughini, Corrado Formigli, Paolo Crepet, Marco Travaglio, Stefano Feltri, Vittorio Sgarbi e anche importanti protagonisti del teatro e del cinema, come Moni Ovadia, Francesco Montanari, Michela Andreozzi, Alessandro Haber, Michele Placido, Mariano Rigillo, Iaia Forte e Sergio Rubini: ospiti d’eccezione già nei primissimi giorni con Diego “Zoro” Bianchi il 4 luglio e Peppe Servillo con Mario Incudine il 12 luglio nello spettacolo “A sud del sud dei santi”.

Ma ci sarà anche la musica a rallegrare le Sere d’estate al castello con Niccolò Fabi, Danilo Rea, gli Hotel Supramonte, Marco Morandi e tanto teatro anche per i più piccoli come di consueto nella storia di Caffeina, con gli spettacoli di teatro ragazzi curati dalla compagnia Teatro Viola che vedranno protagonisti il teatro Verde di Roma e l’associazione Teatro giovani teatro pirata di Jesi.

Il progetto Sere d’estate al castello è stato selezionato da Laziocrea per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti in un sito inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i musei del Mare e della Navigazione antica oltre all’ostello aperto tutto l’anno nelle strutture del maniero. I grandi spazi e i giardini vista mare in cui sarà allestito il parterre garantiscono il pieno rispetto delle normative vigenti in tema di prevenzione e protezione, attenti alla sicurezza di ospiti, maestranze dello spettacolo e artisti.

1 luglio, 2020