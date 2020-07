Il giornale di mezzanotte - Santa Marinella - Il sindaco Arena sul palco della manifestazione saltata nel capoluogo, insieme a Marini, Battistoni e Tajani

Condividi la notizia:











Santa Marinella – (g.f.) – Caffeina non va a Viterbo e allora Viterbo va da Caffeina. A parte passeggiare o godersi il centro storico in uno dei locali, il capoluogo per le serate estive non sta esattamente brillando in iniziative, manifestazioni o intrattenimenti. Un luglio desertico

Così, il sindaco Giovanni Arena avrà pensato di distrarsi un po’ e per una sera si è spostato al castello di Santa Severa.

Lì, deve avergli detto il consigliere Giulio Marini che l’ha accompagnato, c’è un’iniziativa di successo che sta portando un sacco di gente. Si chiama Caffeina. Nome familiare.

Sindaco e consigliere si sono ritrovati con Francesco Battistoni, senatore FI, alla serata con ospite l’europarlamentare Antonio Tajani.

Tutti e tre di Forza Italia, c’è una ragione politica alla base della partecipazione all’iniziativa.

A meno che, il primo cittadino, dopo essersi fatto sfilare sotto il naso Caffeina, che seppure a fasi alterne per 13 anni ha portato un discreto numero di visitatori, non sia andato a Santa Severa per valutare di portare al castello anche la macchina di Santa Rosa il 3 settembre. Ormai tutto può essere.

Alla fine sul palco per la foto di gruppo. Lontano da Viterbo, ma che importa?

L’unico un po’ dubbioso pare che fosse lo stesso Tajani. Pensava di partecipare a una sorta di Caffeina 2. Quando gli hanno detto che Sere d’estate era il solo festival, traslocato da Viterbo, sarebbe rimasto un po’ perplesso.

E meno male che non hanno aggiunto che nella città dei Papi in questi giorni stanno preparando il cartellone di eventi per la stagione estiva. Altrimenti avrebbe risposto: “Ma di quale anno?”

Condividi la notizia:











27 luglio, 2020