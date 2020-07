Cagnolino chiuso in una busta e gettato accanto ai cassonetti

Roma - Un passante ha sentito l'animale lamentarsi

Roma – Cagnolino chiuso in una busta dell’immondizia e gettato accanto ai cassonetti. È successo a Roma in zona San Basilio e la segnalazione è di Animalisti italiani.

“Un povero cane – spiegano dall’associazione – gettato dentro una busta tra i rifiuti accanto ai cassonetti della spazzatura.

Ringraziamo i carabinieri del comando di zona per essersi subito attivati e per aver avviato le indagini per risalire al delinquente che ha compiuto questo gesto vergognoso. Presenteremo denuncia anche noi”.

Ad accorgersi, un passante che ha sentito lamentarsi l’animale, che è stato chiamato Spillo.

“Lo abbiamo chiamato Spillo – continuano da Animalisti Italiani – è un piccolo nonnetto di almeno dieci anni di età e pesa solo 4,9 kg.

È bellissimo, affettuoso e buonissimo con tutti”.

20 luglio, 2020