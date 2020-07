In calo i nuovi casi, ma i tamponi sono quasi la metà

Coronavirus - Ministero della Salute - Oggi 170 contagiati contro i 255 di ieri, ma il numero dei test effettuati scende da 40mila a 25mila - Sempre 5 i morti

Roma – Drastico calo dei nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia: dai 255 di ieri, si scende a 170. Ma si riduce notevolmente anche il numero dei tamponi effettuati, circa 25mila 500 contro i 40mila 500 di ieri.

Il bollettino del ministero della Salute aggiorna il totale dei casi censiti dall’inizio dell’epidemia a 246mila 286.

Stabile il dato sull’incremento dei morti, che ormai da qualche giorno rimane fermo sulle 5 unità. Il totale è di 35mila 112. I guariti, invece, sono in leggero aumento rispetto a ieri: 147 contro 126 (in totale 198mila 593).

Il numero degli attualmente positivi continua a crescere, ma in misura molto più lieve rispetto agli ultimi due giorni: oggi sono 16 in più, per un totale di 12mila 581.

Per quanto riguarda l’incidenza territoriale dei casi, Lombardia ed Emilia-Romagna continuano a far registrare il maggior incremento giornaliero, rispettivamente con 34 e 33 nuovi contagi censiti. 24 casi per la Liguria, 16 per il Veneto, 14 per la Campania e 13 per il Lazio. Zero contagi in Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 27 luglio

27 luglio, 2020