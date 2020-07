Cambieremo il credito nel nostro territorio con Prestipay

Economia - Poco più di 3 ore dalla richiesta di finanziamento per avere l’accettazione e mezza giornata per l’erogazione del credito sul conto corrente

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – “Sostenere il Nostro Territorio e favorire la ripresa economica anche con il credito retail”, questo è lo slogan recitato come un mantra dai vertici della Banca Lazio Nord, il credito cooperativo rimasto ormai l’ultimo vero player finanziario nell’economia locale. L’istituto Viterbese è oggi ancora più robusto, forte della recente adesione al gruppo bancario Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca al quale hanno già aderito oltre 110 Banche di Credito Cooperativo Italiane.

“Vogliamo proseguire nella Nostra centenaria tradizione, vicini al territorio e all’economia di casa nostra, con ancora nuova professionalità e conseguentemente nuovi prodotti e servizi, sempre più evoluti e in linea con i dettami di un mercato internazionale e tecnologico” – afferma il Presidente Vincenzo Fiorillo – “Abbiamo la consapevolezza di essere oggi l’unica Istituzione finanziaria con funzione di supporto all’economia del territorio Viterbese e con l’adesione al Gruppo Cassa Centrale disponiamo anche di strumenti più adeguati a rispondere alle esigenze di una clientela evoluta”.

Banca Lazio Nord, unitamente a tutto il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano e nel rispetto delle indicazioni governative contenute nei diversi provvedimenti legislativi, mantiene la propria forte inclinazione a tutela del tessuto socio-economico della provincia con le attività già messe in campo dal mese di Marzo; misure concrete e specifiche per il sostegno alle famiglie e alle imprese penalizzate dalla situazione dovuta all’emergenza sanitaria per il COVID19.

Continua il Direttore Generale: “Con PRESTIPAY abbiamo la presunzione di rivoluzionare il credito al consumo nel nostro territorio. Poco più di 3 ore dalla richiesta di finanziamento per avere l’accettazione e mezza giornata per l’erogazione del credito sul conto corrente. La sfida è mantenere un elevato livello di artigianalità del nostro “fare credito” e nel contempo offrire velocità e tecnologia ai nostri clienti”.

Il prestito personale PRESTIPAY è oggi fortemente in sviluppo anche grazie ad una promozione estiva che prevede un tasso molto competitivo e nessuna spesa di istruttoria. I dettagli sul sito www.bancalazionord.it

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











8 luglio, 2020