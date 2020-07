“Camorrista mio, amore mio”, la psichiatra del carcere si innamora di un detenuto

Torino - Gli agenti hanno trovato nella cella dell'uomo un microcellulare e i due sono stati scoperti per dei messaggi scambiati - La donna è stata denunciata e allontanata

Torino – È difficile resistere al richiamo dell’amore, anche quando lui è un detenuto e lei la psichiatra del carcere. Sembra la trama di un film estivo, eppure alla casa circondariale Le Vallette di Torino è successo davvero.

A riportare la notizia è Repubblica. Secondo il quotidiano, gli agenti del penitenziario avrebbero scoperto la storia d’amore tra i due pochi giorni fa, quando hanno trovato un microcellulare nella stanza del detenuto.

Il dispositivo è stato fatto immediatamente analizzare e sarebbero stati individuati alcuni messaggi inviati all’uomo da una donna. “Camorrista mio, amore mio”, scriveva lei. Sono partiti quindi gli accertamenti per capire a chi appartenesse quel numero, e sarebbe emerso che a inviare i messaggi era stata l’operatrice psichiatrica del carcere che, a quanto pare, si sarebbe invaghita del detenuto. Sempre secondo Repubblica, la donna nel frattempo avrebbe anche cambiato il suo stato su Facebook da single a impegnata.

Ma le storie d’amore non sempre hanno un lieto fine. La psicologa sarebbe stata infatti denunciata e allontanata dal servizio. Non per essersi innamorata dell’uomo, i sentimenti non si giudicano, ma per aver comunicato con lui attraverso canali non ufficiali e non consentiti e per aver violato i propri obblighi professionali.

