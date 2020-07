Campionato italiano, disastro all’esordio per Lupino

Il giornale di mezzanotte - Sport - Motocross - Il pilota di Viterbo cade e la sua moto viene travolta dagli altri piloti, inevitabile il ritiro - Male anche Alessandro Brugnoni

Faenza – (a.c.) – Non poteva andare peggio la prima prova del campionato italiano di motocross per Alessandro Lupino. Sul circuito di Faenza il pilota di Viterbo ha raccolto pochissimi punti, a causa di cattive partenze e di una caduta che ha visto la sua Yamaha uscire semi-distrutta.

Lupino aveva mostrato grande velocità durante le qualifiche del sabato, stampando il secondo tempo della classe Mx1, alle spalle soltanto del vicecampione del mondo Jeremy Seewer, ospite in Romagna per allenarsi in vista della ripresa del torneo iridato.

Ma già nella prima manche il “Lupo” ha sbagliato la partenza e si è ritrovato intorno alla quindicesima posizione alla fine del primo giro. La rimonta, complice una pista poco selettiva e la grande velocità degli avversari, non è stata brillantissima e il pilota di Viterbo ha chiuso la batteria al settimo posto.

Ancora peggio in gara-2, quando Lupino è rimasto coinvolto in un’ammucchiata al via ed è riuscito a ripartire solo trentacinquesimo. Risalito fino alla quattordicesima piazza poco dopo metà gara, è incappato in una scivolata che l’ha costretto al ritiro, perché un pilota che sopraggiungeva alle sue spalle ha centrato in pieno la moto a terra, danneggiandola in maniera irreparabile.

Pochi punti, quindi, e soltanto il decimo posto nella classifica di giornata per Lupino, che adesso sarà costretto a una rimonta furiosa per tornare in corsa per il titolo italiano.

Trasferta di Faenza avara di soddisfazioni anche per Alessandro Brugnoni. Il pilota di Civita Castellana ha fatto fatica ad adattarsi alla pista dura e scivolosa. Nella prima manche una scivolata gli ha fatto perdere ulteriore tempo, mentre in gara-2 è rimasto bloccato da un pilota caduto davanti a lui e si è rassegnato a un’altra corsa nelle retrovie. A fine giornata è stato 18esimo assoluto nella classe Mx1.

Il campionato italiano Prestige tornerà in scena nell’ultimo weekend di agosto a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia.

22 luglio, 2020